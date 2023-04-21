Оккупант пытался спрятаться от ВСУ под танком, но был обнаружен и наказан — видео 21 апреля, 16:44 Уловка россиянина не спасла его от заслуженной расплаты (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Российский военный обустроил себе укрытие в виде подкопа под подбитым танком, чтобы спрятаться от украинских военных, однако его план с треском провалился.

Соответствующее видео с разведывательного дрона было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как к оккупанту, спрятавшемуся в своем импровизированном укрытии, подбирается боец ВСУ, который забрасывает ему в нору осколочную гранату.

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В свою очередь россиянин, не поняв, что произошло, попытался даже отстреливаться, пока не произошел взрыв.

И хотя на этом видео обрывается, скорее всего, после такого захватчик вряд ли выжил, превратившись в удобрение для украинского чернозема.