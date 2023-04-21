Оккупант пытался спрятаться от ВСУ под танком, но был обнаружен и наказан — видео

21 апреля, 16:44
Поделиться:
Уловка россиянина не спасла его от заслуженной расплаты (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Уловка россиянина не спасла его от заслуженной расплаты (Фото:Скриншот видео АSLAN/Twitter)

Российский военный обустроил себе укрытие в виде подкопа под подбитым танком, чтобы спрятаться от украинских военных, однако его план с треском провалился.

Читайте также:
Парад неудачников. Появились новые забавные видео со злоключениями оккупантов в Украине

Соответствующее видео с разведывательного дрона было обнародовано в соцсетях.

На нем видно, как к оккупанту, спрятавшемуся в своем импровизированном укрытии, подбирается боец ВСУ, который забрасывает ему в нору осколочную гранату.

Видео дня

Читайте также:
Залез под кровать. Российский оккупант решил сыграть с ВСУ в прятки, но проиграл — видео

В свою очередь россиянин, не поняв, что произошло, попытался даже отстреливаться, пока не произошел взрыв.

И хотя на этом видео обрывается, скорее всего, после такого захватчик вряд ли выжил, превратившись в удобрение для украинского чернозема.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Гранаты Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X