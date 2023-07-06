«Полз восемь дней». В соцсетях рассказали о чудесном спасении бойца ВСУ, которого уже «похоронили» 6 июля, 14:47 Боец пропал без вести во время штурма вражеских позиций (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В украинском Telegram-канале Бавовна, который специализируется на освещении событий на фронте, рассказали удивительную историю украинского военного, сумевшего выжить в просто-таки невероятных обстоятельствах.

По словам его сослуживцев, боец пропал без вести во время штурма позиций российских оккупантов на одном из направлений.

И хотя надежда на то, что он ему удалось выжить, была весьма зыбкой, военнослужащий не только уцелел, но и сумел самостоятельно добраться до своих позиций.

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«Один из ребят, пропавший без вести при штурмовых действиях, которого мы, к сожалению, „похоронили“, только что вышел на наши позиции пешком, жив!», — рассказали украинские защитники.

Оказалось, что пропавший боец буквально «полз» к своим собратьям больше недели.

«Он ползком выбирался восемь дней! Это жесть, просто чудо, я такое видел только в фильмах!», — говорится в сообщении.