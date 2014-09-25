Бодибилдер увидел про себя несправедливый мем и ответил, что он не такой
Сегодня, 12:41
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Когда в 2018-м шутишь про огромного накачаного мужика, будь готов, что он может прийти в комментарии.
Кто-то сделал шуточный мем с изображением бодибилдера и подписью "если он ударит твою маму, что ты сделаешь?". Датский бодибилдер Сорен Фалби случайно наткнулся на картинку и узнал на ней себя.
Он не согласен с написанным и отметил, что никогда не ударил бы чью-либо маму. Он очень любит свою маму и говорит, что она его убьет, если он ударит женщину. В добавок он прикрепил фотографию в обнимку со своей мамой.