Бодибилдер увидел про себя несправедливый мем и ответил, что он не такой Сегодня, 12:41 358 Цей матеріал також доступний українською Бодибилдер Сорен Фалби в обнимку с мамой falby1 via Instagram

Когда в 2018-м шутишь про огромного накачаного мужика, будь готов, что он может прийти в комментарии.

Кто-то сделал шуточный мем с изображением бодибилдера и подписью "если он ударит твою маму, что ты сделаешь?". Датский бодибилдер Сорен Фалби случайно наткнулся на картинку и узнал на ней себя.

Он не согласен с написанным и отметил, что никогда не ударил бы чью-либо маму. Он очень любит свою маму и говорит, что она его убьет, если он ударит женщину. В добавок он прикрепил фотографию в обнимку со своей мамой.