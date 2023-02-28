Намека не поняли. Россияне послали БМП через минное поле, усеянное уничтоженной техникой — видео 28 февраля, 16:54 Итог атаки россиян оказался предсказуемым (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Судя по ситуации под Угледаром, тактика ВС РФ на этом направлении состоит в том, чтобы разминировать окрестные территории ценой собственной бронетехники.

На такие мысли наводят публикуемые в соцсетях кадры суицидальных атак российских захватчиков, которые раз за разом идут на штурм города, прекрасно зная судьбу экипажей, которые пытались это сделать до них.

Видео дня

Как видно на одном из последних видео с примером таких действий, оккупанты движутся по одному и тому же маршруту, несмотря на то что данный участок уже выглядит, как настоящая свалка сгоревшей бронетехники.

Итогом такого людоедского приказа российского командования стало предсказуемое уничтожение очередной БМП вместе с экипажем.