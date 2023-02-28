Намека не поняли. Россияне послали БМП через минное поле, усеянное уничтоженной техникой — видео

28 февраля, 16:54
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Итог атаки россиян оказался предсказуемым (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Итог атаки россиян оказался предсказуемым (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Судя по ситуации под Угледаром, тактика ВС РФ на этом направлении состоит в том, чтобы разминировать окрестные территории ценой собственной бронетехники.

На такие мысли наводят публикуемые в соцсетях кадры суицидальных атак российских захватчиков, которые раз за разом идут на штурм города, прекрасно зная судьбу экипажей, которые пытались это сделать до них.

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Как видно на одном из последних видео с примером таких действий, оккупанты движутся по одному и тому же маршруту, несмотря на то что данный участок уже выглядит, как настоящая свалка сгоревшей бронетехники.

Итогом такого людоедского приказа российского командования стало предсказуемое уничтожение очередной БМП вместе с экипажем.

https://twitter.com/Tendar/status/1630260975973670912
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Бронетехника БМП Российские военные Российская техника Минное поле Война России против Украины Угледар

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