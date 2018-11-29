Блогер надрессировал кота, чтобы тот по команде запускал ракету. В решающий момент мышелов подвел

На обучение кота ушло два месяца, килограмы корма и тонны усилий. Ракету он запустил только с 22 попытки.

Канадский блогер Стивен Робинсон решил научить кота по кличке Блю запускать ракеты. Он консультировался с дрессировщиком, использовал разные методы обучения, у него даже получилось заставить его нажимать на большую красную кнопку по команде "ЗАПУСК!".

Робинсон потратил на Блю два месяца, но в решающий момент кот решил продемонстрировать, что у него "лапки". После долгих уговоров торгов за лакомство и 22 попыток, запуск все же удался.

Робинсон известен благодаря своему блогу под названием Как научиться чему угодно, в котором он показывает, как научиться обыденным или необычным вещам, например, собрать урожай битов на ферме.

Или как превратить овощи в музыкальные инструменты.

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