Пушистые технологии. Блогер-программист из США создала искусственный интеллект, чтобы следить за походами своего кота в туалет 31 августа, 16:00 Девушка потратила на разработку проекта больше года (Фото:Скриншот с видео)

Ютубер-программист Estefannie из США создала искусственный интеллект, чтобы следить за походами в туалет своего кота Тедди. Об этом она рассказала на своем канале.

Хвостатый — большой фанат поедания пластика, который потом вызывает у него проблемы с желудком и запоры. Девушка создала искусственный интеллект, чтобы понимать, когда у Тедди снова проблемы с желудком и он не может нормально сходить в туалет, чтобы вовремя отвезти его к ветеринару.

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Сначала она разместила сенсоры вокруг лотка, а также написала простенький скрипт на Python. Однако этого оказалось недостаточно, ведь лотком пользуются два кота — кроме Тедди, еще кошка Луна, у которой нет проблемы с пластиком. Эту проблему решили 50 тысяч снимков кота во время процесса. Ютубер загрузила эти фото в нейросеть, которую научила отличать Тедди от Луны.

И последней ступенькой стала возможность отличать, пошел ли котик в туалет «по-маленькому» или «по-большому». Пришлось снова обратиться к нейросети, которая теперь начала делать прогнозы на основе данных типа сколько времени котик провел в лотке.

Напомним, что ученые из университета Глазго создали прибор под названием DogPhone. Когда собака начинает с ним играть, на ноутбуке автоматически запускается видеозвонок ее владельцу.

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