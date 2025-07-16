Мустафа Фавади живет в украинском селе и рассказывает о своей жизни здесь (Фото: Суспільне Івано-Франківськ)

Мужчина из Ирака приехал в Украину в 2018 году. Здесь он создал и ведет свой блог на YouTube и рассказывает о жизни в прикарпатском селе.

Историю иракского блогера рассказало 15 июля Суспільне Івано-Франківськ. Мустафа Фавади родом из Багдада. Более шести лет он живет в Украине. Сюда мужчина приехал, чтобы иметь возможность финансово помогать своей матери.

За все время здесь мужчина жил в шести разных крупных городах, прежде чем понял, что хочет жить в аутентичной украинской хате в селе. Поэтому он переехал в Демешковцы, что на Ивано-Франковщине. Здесь Мустафа поселился в 66-летнем опольском доме.

«В Ираке у меня были три миллиона подписчиков на YouTube, и возникла идея поехать за границу. Мой друг из Ирака учится в медицинском университете в Украине и пригласил меня приехать. Рассказал, что это — очень хорошая страна. Здесь можно выучить язык, общаться с людьми и делать лучший контент для блога. Когда я переехал в Ивано-Франковск, начал изучать украинский. Я — уже бандеровец», — цитирует медиа Мустафу Фавади.

Мустафа более чем за 7 лет жизни в Украине считает себя бандеровцем / Фото: Общественное Ивано-Франковск

Блогер-миллионник из Ирака рассказывает о жизни в деревне / Фото: Общественное Ивано-Франковск

Никто не верил, что он сможет жить в селе, говорит Мустафа. И друзья, и его бывшая подруга говорили: «Что ты будешь делать сам в деревне? Ты — иностранец, тебе будет трудно».

В доме, в котором поселился блогер, не было воды и канализации — только газ и свет. Надо было, добавляет мужчина, все штукатурить и ремонтировать. Однако он решил все сам делать, снимать этот процесс на видео и создавать контент на YouTube.

После десяти месяцев жизни в украинском селе Мустафа овладел украинским языком и хорошо освоил местные наречия. Он ежедневно пытается изучать не менее пяти новых слов и как можно больше общаться.

«Сначала мне казалось, что язык очень сложный. Но со временем я начал его понимать. В селе диалекты тяжелее, но теперь я знаю не только „картошку“, но и „бульбу“, „бараболю“ и другие варианты. Язык — это как море, в нем много глубины», — рассказал мужчина Общественному.