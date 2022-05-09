«Летает бледина, сидите в укрытиях». Украинское сленговое слово, описывающее ракеты оккупантов, попало в Urban Dictionary 9 мая, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Загадывайте желание (Фото:Александр Грехов)

Пользовательница под ником ukranianwomanofkharkiv внесла в англоязычный словарь Urban Dictionary новое значение слова «bledina». На сайте оно появилось 6 мая рядом с другими определениями, как например: нимфоман/ка, заботливый человек или сексуальная женщина. В Украине же «блединой» называют ракеты оккупантов, которыми те обстреливают мирные города.

ble'dina – существительное, которым украинцы обозначают российскую ракету. Используют термин во время воздушных тревог для предупреждения гражданских лиц о летающих ракетах по всей стране. Примерно можно перевести как «смертельно безобразная долбаная с*ка».

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Фото: Urban Dictionary

По словам авторки, впервые термин «бледина» использовали в телеграмм-канале Х**овый Харьков. Для примера использования слова в конце текста есть предложение: «Летает бледина, сидите в укрытиях».

Стоит отметить, что слово приобрело широкую популярность в украинских соцсетях. Его использовали в разных иллюстрациях и мемах.

На сайте Urban Dictionary публикация с термином набрала более 100 лайков.

Напомним, что украинская телеведущая и супруга пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко уже прославилась своими бесконечными видеообращениями к главам разных государств. Особенно украинцам понравилось видео, записанное для президента Турции Реджепа Эрдогана, где женщина смешала турецкий и русский языки. Звук стал трендовым в TikTok, а НВ собрало лучшие видео.

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