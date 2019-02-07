Бл*. Ирина Луценко перепутала законопректы и выругалась матом с трибуны ВР
Сегодня, 14:11
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Представитель президента Украины слишком эмоционально отреагировала на ошибку.
Официальный представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко перепутала доклад про переименование Днепропетровской области с докладом про наблюдателей [на выборах] из России.
Когда спикер ВР Андрей Парубий ее поправил, Луценко схватилась за голову и произнесла: "Бляяя! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка".