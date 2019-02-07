Бл*. Ирина Луценко перепутала законопректы и выругалась матом с трибуны ВР Сегодня, 14:11 3478 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео скрин из видео

Представитель президента Украины слишком эмоционально отреагировала на ошибку.

Официальный представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко перепутала доклад про переименование Днепропетровской области с докладом про наблюдателей [на выборах] из России.

Когда спикер ВР Андрей Парубий ее поправил, Луценко схватилась за голову и произнесла: "Бляяя! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка".