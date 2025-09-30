37-летняя женщина из США начала необычное собственное дело. Она занимается тем, что помогает родителям подбирать имена для своих детей. Одна такая услуга может стоить до 30 тысяч долларов.

Об этом 27 сентября сообщило медиа San Francisco Chronicle. Тейлор Хамфри не планировала начинать такой бизнес, однако 10 лет назад, чтобы отвлечься от тяжелого периода в жизни, она начала активно интересоваться именами. Со временем это переросло в настоящее хобби, которое впоследствии она монетизировала.

Сейчас Тейлор имеет более 100 тысяч подписчиков в соцсетях. Женщина помогла выбрать имена для более 500 детей. Среди ее клиентов есть также медийные и известные люди. Ее прайс зависит от уровня вовлеченности. Электронное письмо с персонализированными рекомендациями по именам стоит $200.

Она также предлагает VIP-пакет с «услугами высшего уровня» стоимостью $10 тыс. А за 30 тысяч долларов у Гамфи можно приобрести многомесячную программу. Она включает поддержку от профессиональных генеалогов и бренд-менеджеров, а также частые видеоконсультации.

Кроме того, американка предлагает различные дополнительные услуги за отдельную доплату. Среди них «кампания бренд-строительства имени» и генеалогическое расследование для выявления старых семейных имен.

Несмотря на значительную стоимость ее услуг, у Тейлор огромная очередь из клиентов. Все из-за так называемого name regret (сожаление об имени). Многие люди дают имена своим детям, а через некоторое время жалеют, что назвали их именно так. Поэтому спрос на услуги Рэйчел очень высокий. Однако и сама женщина должна подобрать такое имя, чтобы полностью удовлетворить родителей.

Между тем в Украине, кроме смены имени, начала набирать популярность услуга смены отчества на отчество по матери. Так днепрянка сменила свою фамилию, а также решила переоформить отчество на отчество по матери. Теперь ее зовут Домрачева Диана Натальевна.