«Біля АТБ в 16:40». Украинцы назначают друг другу встречи в новом тренде TikTok

5 августа, 14:34
Место встречи изменить нельзя (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Место встречи изменить нельзя (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

АТБ получил еще одну волну популярности, но теперь в новом тренде TikTok. Украинцы записали почти 3500 видео об их встречах возле магазина в 16:40, а НВ собрал самые забавные варианты.

Классическое сообщение от лучшей подруги. Без всякого «привет».

@malchyn_27

біля АТБ в 16:40 ! 😤

♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

Есть еще варианты?

@atb_market БІЛЯ АТБ 16:40!!! #АТБ #маркет ♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

Беспроигрышная комбинация.

@vovakorenev19 ви б прийшли?😅#молодийвикладач#універ#гумор#🇺🇦 ♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

За это предусмотрена уголовная ответственность.

@milvesss я чекаю… #славаукраїні#героямслава#путинхуйло#ukraine#fyp#рек#fypシ#fyppage#україна ♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

Сами себя не обсудят.

Видео дня
@temvertem

♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

Как устоять?

@kristi.amo

Відправляй подрузі

♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

И это отлично.

@immarizn

♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

Романтичное место.

@allushk.a

♬ bilya atb shistnadcyat sorok - (◕ᴗ◕✿)

Напомним, что в TikTok распространяют новый шутливый звук: «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные из них.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   АТБ Тренды TikTok

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