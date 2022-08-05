«Біля АТБ в 16:40». Украинцы назначают друг другу встречи в новом тренде TikTok 5 августа, 14:34 Место встречи изменить нельзя (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

АТБ получил еще одну волну популярности, но теперь в новом тренде TikTok. Украинцы записали почти 3500 видео об их встречах возле магазина в 16:40, а НВ собрал самые забавные варианты.

Классическое сообщение от лучшей подруги. Без всякого «привет».

Есть еще варианты?

Беспроигрышная комбинация.

За это предусмотрена уголовная ответственность.

Сами себя не обсудят.

Видео дня

Как устоять?

И это отлично.

Романтичное место.

Напомним, что в TikTok распространяют новый шутливый звук: «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные из них.



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