«Біля АТБ в 16:40». Украинцы назначают друг другу встречи в новом тренде TikTok
Место встречи изменить нельзя (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
АТБ получил еще одну волну популярности, но теперь в новом тренде TikTok. Украинцы записали почти 3500 видео об их встречах возле магазина в 16:40, а НВ собрал самые забавные варианты.
Классическое сообщение от лучшей подруги. Без всякого «привет».
Есть еще варианты?
Беспроигрышная комбинация.
За это предусмотрена уголовная ответственность.
Сами себя не обсудят.
Как устоять?
И это отлично.
Романтичное место.
Напомним, что в TikTok распространяют новый шутливый звук: «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные из них.
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