Вместо Екатерины II. В Одессе предлагают установить памятник американскому порно-актеру Билли Херрингтону

12 июля, 15:02
Прекрасный памятник будет (Фото:Скриншот с видео)

Прекрасный памятник будет (Фото:Скриншот с видео)

Петиция одессита Алексея Матвеева о том, чтобы заменить памятник российской императрице Екатерине II на памятник американскому порно-актеру Билли Херрингтону набрала более 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения правительством.

«Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить», — аргументирует свое предложение автор.

Видео дня

Матвеев предлагает установить памятник Херрингтону, где он сидит за барной стойкой с бутылкой вина. Почти как в начале одного из популярнейших порно-роликов актера.

https://www.youtube.com/watch?v=bYFHpAx9p00&feature=emb_imp_woyt

Автор петиции привел несколько аргументов, почему это хорошая идея: отказ от российского наследия, четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ+ сообщество еррингтон снимался в гей-порно), это смешно и весело, а также породит кучу мемов.

Напомним, что 14 августа 1775 г. российская императрица издала манифест о ликвидации Запорожской Сечи.

Манифест имел громкое название — «Об истреблении Запорожской Сечи» — и начинался следующими словами: «Мы восхотели через это объявить во всей нашей Империи общее известие, что Сечь Запорожская в конце уже разрушена, со истреблением на будущее время и самого названия Запорожских Козаков не меньше как оскорбление Нашего Императорского Величества».

Также гуманитарная политика Екатерины II отличалась тотальной русификацией национальных земель, вошедших в состав Российской империи.

Ранее запорожцы обратились к местным властям с просьбой переименовать площадь Маяковского в площадь имени Билли Херрингтона.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Одесса Памятники Порно

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