Четвероногий талисман и боевая подруга. Как бигль Лори служит в терробороне Ровенщины 13 сентября, 15:15 Лори с ее владельцем (Фото:АрмияInform)

В одном из подразделений бригады терробороны Ровенщины служит Лори — охотничья собака породы бигль. Ее с собой привез один из военных, с тех пор собака сообщает бойцам о чужаках и бережно прячет вещи тех, кто не хочет кормить ее колбаской. О хвостатой военной написал вестник Минобороны АрмияInform.

Военнослужащий Сергей привез Лори в подразделение полгода назад, когда его призвали в ряды ВСУ. Он не смог оставить домашнюю любимицу в городской квартире, ведь за два года жизни вместе они никогда не расставались. Сюжет о Лори можно посмотреть на YouTube-канале вестника.

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«Лори у нас в подразделении — единственная девушка. Она очень хорошо различает, когда идет животное, а когда — человек. Днем или ночью — нет разницы», — рассказывает владелец собаки. Каждое утро бигль проверяет позиции своего подразделения, все обнюхивает и возвращается, чтобы сообщить, что все хорошо. Также четырехлапая первой чувствует опасность и начинает громко лаять. За это она получает колбасу.

Но Сергей рассказывает, что есть и проблемы от Лори. «Утром просыпаешься — и нет носка или ботинка. Это значит, что Лори охраняла кубрик и уложила его в надежное место. А у тех, кто ее не кормит или у тех, кто провинился, Лори забирает вещи и складывает», — говорит военный.

Отметим, что бигль — охотничья порода собак, выведенная в Великобритании. Обучение и воспитание этих собак несложно, а еще они обладают уникальным слухом и чутьем. Представителей этой породы используют прежде всего для охоты и поиска взрывчатых веществ.

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