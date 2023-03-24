«Плакать или смеяться?». Беззаботность маленького украинца, в чей дом ударила ракета РФ, поразила пользователей — видео

24 марта, 10:36
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Мальчик удивил своей стрессоустойчивостью (Фото:parmelx/TikTok)

Мальчик удивил своей стрессоустойчивостью (Фото:parmelx/TikTok)

Спустя год с начала полномасштабного вторжения РФ некоторые украинские дети каким-то образом сумели адаптироваться к жизни в условиях российской агрессии, несмотря на все ее ужасы.

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Одним их примеров такой стрессоустойчивости стал мальчик с обнародованного в соцсетях видео, чей дом был разрушен ракетой оккупантов.

Рассматривая разрушения, он подошел к краю огромной воронки от взрыва, и совершенно обыденным тоном поделился своими мыслями на этот счет.

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«Я, честно говоря, и не думал, что ко мне в три часа ночи ракета залетит домой», — беззаботно признался ребенок, на фоне взрослых, занимающихся разбором завалов.

@parmelx Плакати чи сміятись?🥲 #війнавукраїні #війна #дітиукраїни #песпатрон #путінпішовнахуй #славаукраїні #українськийтікток #war #fypage #fypシ #foryou #on ♬ Пес Патрон - Karta Svitu

Такое спокойствие мальчика, пережившего столь страшные события, поразило пользователей соцсетей.

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«Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь», — отметил автор видео.

TikTok
Фото: TikTok
TikTok
Фото: TikTok
TikTok
Фото: TikTok
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Ракетные удары Дети Война России против Украины

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