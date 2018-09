Интернет без ума от ламп. В сети появился новый мем про мотылька

Мотыльки летят на свет - это известный факт. Пользователи соцсетей превратили его в мем про все на свете.

Причина популярности мема про этих достаточно устрашающих насекомых в том, что они любят лампы и свет. Люди тоже много чего любят и хотят быть любимыми. Это создает очень широкое пространство для фантазии и комедийных ситуаций.

В McDonalds:

- Большую лампу пожалуйста

These moth memes are weird and I welcome them pic.twitter.com/QpOy7Cg1wB

Мотылек в Ikea:

- Сударь, как пройти к лампам

‘My good sir, which way to the lamps?’ - moth at IKEA

- Что ты там делаешь? Дверь закрыта?

- Ничего! Не заходи.

Budweiser и BudlLIGHT

Забыл лампу.

И адаптаций уже существующих мемов.

Well I guess the moth memes are near death now. That was fun while it lasted.



"Once you’ve seen the moth lamp memes you can’t look away" https://t.co/ITzEXGKbSo