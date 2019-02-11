Без загара и волос. В Twitter опубликовали фото "естественного" Трампа 11 февраля, 17:35 5986 Цей матеріал також доступний українською Twitter/Stone Cold Внешность Дональда Трампа "до" и "после" Twitter/Stone Cold

Пользователь Twitter под ником Stone Cold выложил отредактированное фото президента США Дональда Трампа без загара и пересаженных волос.

"Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи из области вокруг глаз и применю его к остальной части его лица, уберу пересаженные волосы и окраску. Так что я думаю, это то, как бы Дональд выглядел, если бы он был нормальным человеком", – написал Stone Cold.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc — Stone Cold (@stonecold2050) 9 февраля 2019 г.

После публикации оригинального поста другие пользователи Twitter также начали публиковать мемы и отредактированные фото Трама.

and this is after a year in prison with no tanning bed and aqua net pic.twitter.com/jfCyjnKl0s — James Martin🌊 (@JimMartin2011) 9 февраля 2019 г.

Shockingly similar, could he actually be the love child of Mikhail Gorbachev?😂😂😂 pic.twitter.com/a14FGo8dFR — AJ Stottlemyre (@AjStottlemyre) 10 февраля 2019 г.

Президент США известен своей неординарной для политика внешностью – нарощенными волосами, прикрывающими лысину, и загорелой кожей.