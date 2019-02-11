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Без загара и волос. В Twitter опубликовали фото "естественного" Трампа

11 февраля, 17:35
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Twitter/Stone Cold

Внешность Дональда Трампа "до" и "после"

Пользователь Twitter под ником Stone Cold выложил отредактированное фото президента США Дональда Трампа без загара и пересаженных волос.

"Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи из области вокруг глаз и применю его к остальной части его лица, уберу пересаженные волосы и окраску. Так что я думаю, это то, как бы Дональд выглядел, если бы он был нормальным человеком", – написал Stone Cold.

После публикации оригинального поста другие пользователи Twitter также начали публиковать мемы и отредактированные фото Трама.

Президент США известен своей неординарной для политика внешностью – нарощенными волосами, прикрывающими лысину, и загорелой кожей.

Теги:   Дональд Трамп

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