05 июля 2018, четверг

"Без семьи нет счастья на Земле. Ставь лайк". Четыре SMM-приема от Юлии Тимошенко

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Манипуляции с исключительностью Украины и за все хорошее против всего плохого. НВ собрало приемы, с помощью которых лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко собирает подписчиков в Facebook. 

Соцсеть Facebook разрешила всем пользователям смотреть рекламные кампании, которые запускают публичные страницы. Теперь можно узнать, к каким хитростям прибегают политики, чтобы привлечь новых подписчиков. 

Тимошенко бьет по трудовой миграции. Если поставить лайк, она исчезнет.

Дороги тоже отремонтируюся.

Спорная народная мудрость, но свою аудиторию она найдет.

Спекуляции на собственной уникальности - очень популярный прием. 

4 июля НВ собрало такую же подборку с рекламой Петра Порошенко. За один день его страница выросла на 18 тысяч подписчиков.

 

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