Без мощей и Афона, но с доставкой огня. В Сети шутят про разрыв РПЦ и Константинопольской церкви

В соцсетях высмеивают решение РПЦ прекратить совместные служения с Константинопольским патриархатом.
В решении Синода РПЦ также указано, что РПЦ не будет выполнять решения Константинополя об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году.
И прекратит евхаристическое общение с ней.
Из вариантов одеть трусы или снять крестик РПЦ выбрала снять крестик.— Lazy Taurus (@lazy_toro) October 16, 2018
То, что произошло, только на языке геймеров.
Как я понял из новостей, у РПЦ отжали замок с капитолием и хотят строить там грааль— 4nas (@4nas) October 16, 2018
Пользователи задались вопросами, откуда РПЦ теперь будет брать Благодатный огонь, как попасть к старцам на гору Афон и как теперь обойтись без мощей из церквей Константинопольского патриархата?
Наладим производство "на дому"... (с) Гундяй...— NNAlex (@NNAlexander) October 16, 2018
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РПЦ прогнозирует перебои с мощами, но обещает сохранить доставку Благодатного огня
Есть схема, которую проворачивали уже много раз.
Даже новые приемы не нужно выдумывать.
В Константинополе заготавливают експортньіе наколотьіе валенки для уничтожения русской души, - источник в РПЦ.— Патріарший дирижабль (@h_orgument) October 16, 2018
Теперь все поменялось местами.
непорядок, РПЦ КП верно— Андрій Вєдєнєєв (@therion_5) October 16, 2018
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