16 октября 2018, вторник

Без мощей и Афона, но с доставкой огня. В Сети шутят про разрыв РПЦ и Константинопольской церкви

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Без мощей и Афона, но с доставкой огня. В Сети шутят про разрыв РПЦ и Константинопольской церкви

В соцсетях высмеивают решение РПЦ прекратить совместные служения с Константинопольским патриархатом. 

В решении Синода РПЦ также указано, что РПЦ не будет выполнять решения Константинополя об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году.

И прекратит евхаристическое общение с ней.

То, что произошло, только на языке геймеров.

Пользователи задались вопросами, откуда РПЦ теперь будет брать Благодатный огонь, как попасть к старцам на гору Афон и как теперь обойтись без мощей из церквей Константинопольского патриархата?  

Есть схема, которую проворачивали уже много раз.

 

Даже новые приемы не нужно выдумывать. 

Теперь все поменялось местами.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове