Без мощей и Афона, но с доставкой огня. В Сети шутят про разрыв РПЦ и Константинопольской церкви

В соцсетях высмеивают решение РПЦ прекратить совместные служения с Константинопольским патриархатом.

В решении Синода РПЦ также указано, что РПЦ не будет выполнять решения Константинополя об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году.

И прекратит евхаристическое общение с ней.

Из вариантов одеть трусы или снять крестик РПЦ выбрала снять крестик. — Lazy Taurus (@lazy_toro) October 16, 2018

То, что произошло, только на языке геймеров.

Как я понял из новостей, у РПЦ отжали замок с капитолием и хотят строить там грааль — 4nas (@4nas) October 16, 2018

Пользователи задались вопросами, откуда РПЦ теперь будет брать Благодатный огонь, как попасть к старцам на гору Афон и как теперь обойтись без мощей из церквей Константинопольского патриархата?

Наладим производство "на дому"... (с) Гундяй...

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РПЦ прогнозирует перебои с мощами, но обещает сохранить доставку Благодатного огня — NNAlex (@NNAlexander) October 16, 2018

Есть схема, которую проворачивали уже много раз.

Даже новые приемы не нужно выдумывать.

В Константинополе заготавливают експортньіе наколотьіе валенки для уничтожения русской души, - источник в РПЦ. — Патріарший дирижабль (@h_orgument) October 16, 2018

Теперь все поменялось местами.

непорядок, РПЦ КП верно — Андрій Вєдєнєєв (@therion_5) October 16, 2018