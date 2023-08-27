По ней ведут огонь. Пропагандистка Симоньян утверждает, что уже второй беспилотник упал возле ее дома 27 августа, 19:35 Российская пропагандистка Маргарита Симоньян (Фото:Маргарита Симоньян / Twitter)

Одна из ведущих российских пропагандисток Маргарита Симоньян заявила, что возле ее дома несколько раз падали неизвестные БПЛА и мешали ей отдыхать.

Симоньян заявила, что произошло уже два таких инцидента.



«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, должна вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только заснув», — пожаловалась она в эфире пропагандистского канала Россия 1, ее цитирует РБК.

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Симоньян почему-то решила, что кто-то устраивает теракты в РФ с целью устроить россиянам «большой показательный ужас». Она убеждена, что «такого не будет».

21 августа в минобороны России сообщили об атаке дрона на Москву. Его якобы удалось сбить в Московской области.

Симоньян в тот день жаловалась на то, что во время атаки беспилотников-камикадзе один из БПЛА взорвался недалеко от ее дома.