По ней ведут огонь. Пропагандистка Симоньян утверждает, что уже второй беспилотник упал возле ее дома
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян (Фото:Маргарита Симоньян / Twitter)
Одна из ведущих российских пропагандисток Маргарита Симоньян заявила, что возле ее дома несколько раз падали неизвестные БПЛА и мешали ей отдыхать.
Симоньян заявила, что произошло уже два таких инцидента.
«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, должна вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только заснув», — пожаловалась она в эфире пропагандистского канала Россия 1, ее цитирует РБК.
Симоньян почему-то решила, что кто-то устраивает теракты в РФ с целью устроить россиянам «большой показательный ужас». Она убеждена, что «такого не будет».
21 августа в минобороны России сообщили об атаке дрона на Москву. Его якобы удалось сбить в Московской области.
Симоньян в тот день жаловалась на то, что во время атаки беспилотников-камикадзе один из БПЛА взорвался недалеко от ее дома.