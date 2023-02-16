Чудесное совпадение. Беременную украинку доставили рожать в ту же больницу, куда как раз попал из-под Бахмута ее муж 16 февраля, 15:31 Елена и Николай смогли встретиться впервые за почти девять месяцев (Фото:Скриншот видео телемарафона)

Благодаря чудесному стечению обстоятельств беременную украинку доставили в больницу Днепра как раз тогда, когда туда с передовой попал ее муж.

Удивительную историю рассказали в эфире общенационального телемарафона.

Как сообщается, Елена и Николай не виделись почти девять месяцев.

«Он был в горячей точке, связь с ним исчезла. И буквально за несколько часов до того, как случились роды, он ей звонит по телефону и говорит, что: „я в больнице“. Это было чудо! Она говорит: „я тоже!“. И пришел в роддом. Такое человеческое счастье», — отметила одна из медработниц, ставшая свидетелем счастливой встречи.

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Кроме того, украинский боец успел также поприсутствовать при родах и даже перерезать пуповину.

Фото: Скриншот видео телемарафона Единые новости

Фото: Скриншот видео телемарафона Единые новости

«Тревожно было, дрожал, но не сдался. Ощущение радости! Там страх, а здесь радость», — поделился боец, который еще некоторое время назад участвовал в боевых действиях в районе Бахмута, откуда и был доставлен в больницу после контузии.

Фото: Скриншот видео телемарафона Единые новости

Новорожденного мальчика, который стал уже пятым ребенком в семье, назвали Михаилом.