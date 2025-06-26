«Hey, hey, hey, hey, Daddy’s home». Белый дом предоставил видеоотчет с поездки Трампа в Гаагу под песню «Папочка дома»

В официальном аккаунте Белого дома появился видеоотчет с путешествия президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Гааге.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети Х сегодня, 26 июня. Сообщение, которое подписали «Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», показало кадры из поездки.

В частности камера зафиксировала сам процесс полета и прибытия на встречу, выступление американского лидера и общую атмосферу саммита.

Видео, продолжительностью более минуты, сопровождается песней «Hey Daddy» певца из Техаса Usher.

В комментариях люди по-разному отреагировали на такой отчет. Некоторые пользователи просто посмеялись, другие открыто смеялись или же не понимали такого контента от правительства. Один из юзеров обратил внимание на то, что сам автор песни «Hey Daddy» на выборах президента США голосовал за Камалу Харис.

Комментарии под видео Белого дома / Фото: Скриншот