«Hey, hey, hey, hey, Daddy’s home». Белый дом предоставил видеоотчет с поездки Трампа в Гаагу под песню «Папочка дома»

26 июня, 15:20
Поделиться:
Видеоотчет поездки Трампа на саммит НАТО сделали под песню «Hey Daddy» (Фото: White House/Х/скриншот)

Видеоотчет поездки Трампа на саммит НАТО сделали под песню «Hey Daddy» (Фото: White House/Х/скриншот)

В официальном аккаунте Белого дома появился видеоотчет с путешествия президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Гааге.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети Х сегодня, 26 июня. Сообщение, которое подписали «Президент Дональд Трамп принял участие в саммите НАТО в Гааге, Нидерланды», показало кадры из поездки.

Реклама

В частности камера зафиксировала сам процесс полета и прибытия на встречу, выступление американского лидера и общую атмосферу саммита.

Видео, продолжительностью более минуты, сопровождается песней «Hey Daddy» певца из Техаса Usher.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1938053287535616085

В комментариях люди по-разному отреагировали на такой отчет. Некоторые пользователи просто посмеялись, другие открыто смеялись или же не понимали такого контента от правительства. Один из юзеров обратил внимание на то, что сам автор песни «Hey Daddy» на выборах президента США голосовал за Камалу Харис.

Комментарии под видео Белого дома (Фото: Скриншот)
Комментарии под видео Белого дома / Фото: Скриншот
Комментарии пользователей (Фото: Скриншот)
Комментарии пользователей / Фото: Скриншот
Читайте также:
Королева Нидерландов спародировала манеры Трампа во время фотосессии с ним — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Дональд Трамп Белый дом Отчет Отчет о работе правительства

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies