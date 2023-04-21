Летающий автомобиль. В результате бомбардировки ВС РФ Белгорода машина залетела на крышу магазина — видео
На месте взрыва осталась огромная воронка (Фото:Скриншо видео 2uwmp/Twitter)
В результате детонации авиабомбы, случайно сброшенной российским истребителем Су-34 на Белгород, припаркованная у дороги машина залетела на крышу расположенного рядом магазина.
Курьезный инцидент попал на видео одной из городских камер наблюдения, и был обнародован в соцсетях.
На нем видно, что, упав с высоты, бомба пробила дорожное покрытие и застряла в земле, после чего произошел мощный взрыв, ударная волна от которого подбросила легковой автомобиль на несколько метров.
На месте взрыва образовалась огромная воронка.
По данным местных властей, в результате происшествия, помимо машин и городской инфраструктуры, пострадали несколько человек.
При этом, по замыслу российских захватчиков, упавшую в Белгороде бомбу хотели сбросить на Харьковскую область.