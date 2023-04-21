Летающий автомобиль. В результате бомбардировки ВС РФ Белгорода машина залетела на крышу магазина — видео

21 апреля, 11:54
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На месте взрыва осталась огромная воронка (Фото:Скриншо видео 2uwmp/Twitter)

На месте взрыва осталась огромная воронка (Фото:Скриншо видео 2uwmp/Twitter)

В результате детонации авиабомбы, случайно сброшенной российским истребителем Су-34 на Белгород, припаркованная у дороги машина залетела на крышу расположенного рядом магазина.

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Курьезный инцидент попал на видео одной из городских камер наблюдения, и был обнародован в соцсетях.

На нем видно, что, упав с высоты, бомба пробила дорожное покрытие и застряла в земле, после чего произошел мощный взрыв, ударная волна от которого подбросила легковой автомобиль на несколько метров.

Видео дня

belgorodnewsbnr/Twitter
Фото: belgorodnewsbnr/Twitter
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На месте взрыва образовалась огромная воронка.

По данным местных властей, в результате происшествия, помимо машин и городской инфраструктуры, пострадали несколько человек.

При этом, по замыслу российских захватчиков, упавшую в Белгороде бомбу хотели сбросить на Харьковскую область.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российская авиация Белгород Взрыв Война России против Украины

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