«Передайте Гладкову, что он п*дорас». Россияне проклинают губернатора из-за закрытых бомбоубежищ — видео 22 мая, 22:02 Россияне паникуют из-за рейда российских диверсантов в Белгородской области (Фото:скриншот видео / Денис Казанський / Telegram)

В Сети появилось видео, на котором россияне в Белгородской области проклинают губернатора Вячеслав Гладкова из-за закрытых бомбоубежищ. Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

На видео несколько мужчин в спешке пытаются вскрыть двери — предположительно, в подвал или укрытие, а стоящая рядом женщина возмущается: «Передайте губернатору Гладкову, что он ****рас!.. На нас бомбы падают, за что вы деньги получаете?!».



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Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.



2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».



В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией». Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.



6 апреля 2023 года бойцы РДК снова проникли в Брянскую область РФ. Они опубликовали видео разговора с местным жителем: представители РДК спрашивают, в каком селе находятся, а тот отвечает, что это российский Случовск.

