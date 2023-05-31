«Вопиющая провокация». Беларуские пограничники посягнули на украинский борщ, и заманивают к себе бойцов ГПСУ — видео 31 мая, 15:42 В МИД Украины на кулинарный скандал на границе двух стран пока никак не отреагировали (Фото:Скриншот видео Apocalypto321/Twitter)

Несмотря на внесение борща в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как украинского достояния, все еще есть упрямцы, которые до сих пор так и не смогли с этим смириться.

В частности, о своих «правах» на него неожиданно заявили беларуские пограничники, настаивая, что якобы тоже имеют какое-то отношение к этому божественному блюду.

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А чтобы донести свою позицию о том, что оно является «общим достоянием восточнославянской идентичности», они решили рассказать об этом через колонки, установленные напротив украинского контрольно-пропускного пункта.

При этом беларусы нагло утверждают, что картошки в их борще якобы больше, что является просто-таки вопиющей провокацией, и очевидно требует соответствующей реакции официального Киева.

«Товарищи украинские пограничники, не забывайте о том, что беларуский и украинский борщ очень похожи между собой. Несомненно, есть незначительные различия. В украинский борщ, как правило, добавляют фасоль, а в беларуском борще больше картошки. Но, тем не менее, и то, и другое — это практически тот самый борщ. Украинский и беларуский борщ — это и борщи-соседи, и борщи-родственники. В европейской кухне нет ни одного блюда, которое хотя бы отдаленно напоминало борщ. Вот почему борщ — это не только вкусно и питательно… Борщ — это то, что нас объединяет», — заявил женский голос, после чего призвал бойцов ГПСУ переходить на сторону Беларуси.

Будет ли Украина в ответ на это претендовать на драники, не известно, поскольку в Министерстве иностранных дел страны на данный скандал почему-то никто все еще не отреагировали.

Известный кулинар, ресторатор и фудблогер Евгений Клопотенко его также пока никак не комментировал.