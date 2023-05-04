«Су*а, он так крутится». Украинский дрон унизил беларуских пограничников — видео

4 мая, 10:51
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Украинский дрон оказался беларуским пограничникам не по зубам (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter)

Украинский дрон оказался беларуским пограничникам не по зубам (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter)

В соцсетях появилось короткометражная документальная комедия о беларуских пограничниках, тщетно пытавшихся сбить украинский беспилотник.

Дело в том, что вместо средств радиоэлектронного подавления они решили использовать для этого обычное стрелковое оружие.

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При этом сопровождалось это нелепое зрелище довольно забавным диалогом между растерянными пограничниками и их раздраженным командиром.

Видео дня

— Положение лежа! Давайте!

— Су*а, он так крутится.

— Не так! На спину. Легли на спину!

— Он не улетел?

— Нет еще…

— Су*а, он крутится просто.

— Ложимся! Как… по инструкции. Все в ряд, чтобы никого не задело. В ряд легли. Бегом!

В свою очередь оператор БПЛА, судя по всему, особой угрозы для своего беспилотника не чувствовал, спокойно наблюдая за беспомощно суетящимися беларусами.

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https://twitter.com/LaraLar93023545/status/1653870370380734465

Тем временем украинские пограничники продолжают свое морально-психологическое воздействие на потенциального противника, всячески тролля силовиков, все еще лояльных режиму Александра Лукашенко.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Граница Беларусь Беспилотники Украинско-белорусская граница Дроны

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