«Су*а, он так крутится». Украинский дрон унизил беларуских пограничников — видео
Украинский дрон оказался беларуским пограничникам не по зубам (Фото:Скриншот видео LaraLar93023545/Twitter)
В соцсетях появилось короткометражная документальная комедия о беларуских пограничниках, тщетно пытавшихся сбить украинский беспилотник.
Дело в том, что вместо средств радиоэлектронного подавления они решили использовать для этого обычное стрелковое оружие.
При этом сопровождалось это нелепое зрелище довольно забавным диалогом между растерянными пограничниками и их раздраженным командиром.
— Положение лежа! Давайте!
— Су*а, он так крутится.
— Не так! На спину. Легли на спину!
— Он не улетел?
— Нет еще…
— Су*а, он крутится просто.
— Ложимся! Как… по инструкции. Все в ряд, чтобы никого не задело. В ряд легли. Бегом!
В свою очередь оператор БПЛА, судя по всему, особой угрозы для своего беспилотника не чувствовал, спокойно наблюдая за беспомощно суетящимися беларусами.
Тем временем украинские пограничники продолжают свое морально-психологическое воздействие на потенциального противника, всячески тролля силовиков, все еще лояльных режиму Александра Лукашенко.