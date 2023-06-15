«Колумбийская мука» для Зеленского: беларуским пограничникам прислали новую «методичку» для противостояния с ГПСУ — видео 15 июня, 12:42 Беларуские пограничники пытались доказать, что украинцам не хватает хлеба (Фото:Скриншот/Twitter)

Информационное противостояние между ГПСУ и беларускими пограничниками, принявших сторону российских оккупантов, продолжается.

На этот раз силовики режим Александра Лукашенко решил воскресить уже довольно избитый нарратив кремлевской пропаганды о якобы «наркозависимости» президента Владимира Зеленского.

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Для этого они начали транслировать через колонки на границе между двумя странами бред о том, что украинцам «не хватает хлеба», поскольку власти якобы продают все зерно другим европейским странам.

А в качестве «доказательств» своих слов они почему-то решили намекнуть на то, что Зеленский «наркоман», не видя в этом потоке чьей-то больной фантазии никаких логических нестыковок.

«Если наше утверждение не правильное, то почему тогда именно к офису президента Украины мука высшего сорта поставляется не с полей Украины, а с плантаций в Колумбии. Какие вам после этого нужны доказательства? Какие еще аргументы и факты?», — поинтересовался на украинском языке уже порядком уставший от всекго этого абсудра женский голос.

Напомним, что ранее Беларуские пограничники пытались присвоить себе украинский борщ, однако были в итоге осрамлены.