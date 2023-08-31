На целых два метра. Режим Лукашенко обвинил латвийских военных во «вторжении» на территорию Беларуси — видео 31 августа, 12:42 Обнародованное видео было снято в пункте пропуска Григоровщина (Фото:Скриншот видео taxfreelt/X)

Официальный Минск обвинил Ригу в том, что ее военные «вторглись» на территорию Беларуси на целых «два метра».

В подтверждение этому было обнародовано видео, снятое накануне, 30 августа, в пункте пропуска Григоровщина.

«Двое вооруженных силовиков зашли на беларускую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — заявил режим Александра Лукашенко, добавив, что такие действия «способствуют сохранению напряженности» между двумя странами.

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При этом сами беларуские пограничники регулярно занимаются различными провокациями в отношении сопредельных государств, в частности Латвии, Литвы и Польши, отправляя на их территории группы нелегальных мигрантов.

Не лучше у них отношения и с украинскими коллегами, противостояние с которыми носит по большей части пропагандистский характер, выражающийся, например, в спорах о принадлежности борща.