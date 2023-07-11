«Мы х*й ложили на вас». Беларус указал россиянам в Таиланде на их место — видео 11 июля, 13:50 Мужчина отметил, что, вместо того, чтобы свергнуть кремлевский режим, россияне бегут из РФ (Фото:Скриншот видео Heroiam_Slava/Twitter)

В соцсетях появилось видео из Таиланда, которое весьма красноречиво демонстрирует отношение к россиянам со стороны беларусов, чья страна на сегодняшний день оказалась фактически под оккупацией РФ.

Впрочем, главной претензией, как оказалось, является не столько поддержка Кремлем диктаторского режима Александра Лукашенко, сколько открытая военная агрессия против Украины.

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На обнародованных кадрах видно, как возмущенный беларус пытается донести до двух россиянок, с каким презрением он относится к гражданам РФ, которые, вместо того, чтобы попытаться свергнуть своего кровавого узурпатора Владимира Путина, предпочли сбежать из страны, чтобы просто отсидеться до «лучших времен» за границей и не попасть на войну в рамках мобилизации.

«Национальность „русский“, она оскомину набила всему миру…», — пояснил мужчина.

В свою очередь россиянки решили его пристыдить за то, что он сам не «в окопе», и не воюет с украинцами в интересах Путина.

«Мы не русские, я тебе еще раз говорю! Мы беларусы. Поэтому мы х*й ложили на вас, русских. Вы твари конченые все. Все русские конченые, вместе с Путлером вашим. Вас душить надо, травить… Когда я смотрю на вас, меня трясет… Твари. Что вы учинили, и весь ваш народ молчит. Молчит с 22-го года», — подчеркнул беларус.

"I'm not russian i'm a belorusian.. All the russian is beasts.. You are russian b*tch.." https://t.co/VVFE3Qe6rC Ukraine needs https://t.co/QeTCM1AgdF 🚀 ! Have you seen https://t.co/3KYu3j7AWN ? pic.twitter.com/cEMS5DU3BR — Slava Ukraini 🇺🇦 Making Spaces Great Again 🛸 (@Heroiam_Slava) July 11, 2023

В ответ на это россиянка пригрозила обратиться по этому поводу в местную полицию.

В то же время, чем итоге закончился данный конфликт, неизвестно.