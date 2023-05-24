Вместо посуды — каска. Убегая из-под Бахмута, оккупанты таскали своего раненого за шкирку и пили воду прямо из канавы — видео 24 мая, 16:26 Так выглядит безысходность (Фото:Скриншот видео small10space/Twitter)

Разбитые под Бахмутом оккупанты оказались брошенными на произвол судьбы и были вынуждены эвакуировать своего раненого, буквально таская его по земле за шкурку.



Соответствующее видео в среду, 24 мая, обнародовали у себя в Telegram-канале бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, из-за отсутствия питьевой воды, бегущим российским захватчикам приходится хлебать прямо из канавы.

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При этом в качестве «посуды» один из них решил использовать свою грязную и потную каску.

Удалось ли россиянам в итоге добраться до своих, не известно, однако, с учетом того, что все их перемещения отслеживались оператором беспилотника, шансов на успех у них было не так уж много, особенно с обузой в виде раненого сослуживца.