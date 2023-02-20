У россиян «подгорело». Неожиданный визит Байдена в Киев взбудоражил соцсети 20 февраля, 12:25 Некоторое утверждают, что видели Джо Байдена возле АТБ (Фото:t.me/tykyiv)

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Из-за строжайшей секретности, столь неожиданный появление главы Белого дома перед жителями украинской столицы сразу же взбудоражил соцсети и спровоцировало волну мемов.

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Фото: Vladimir Popov/Facebook

И хотя Байдена заметили пока лишь на Михайловской площади, пользователи начали постить фотожабы с американским лидером в самых неожиданных местах.

Фото: Vladimir Popov/Facebook

Фото: Vladimir Popov/Facebook

Фото: Катя Смешко/Facebook

Фото: buch10_04/Twitter

Фото: Катя Смешко/Facebook

В свою очередь у россиян от известия о визите в Украину Байдена настолько «подгорело», что они начали требовать ударить по Киеву ракетами Кинжал.

Приезд Байдена стал первым визитом президента США в Украину за последние 15 лет.

Изначально его ожидали в Польше, однако в итоге американский лидер прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения важнейших вопросов по противодействию российской агрессии.