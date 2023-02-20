У россиян «подгорело». Неожиданный визит Байдена в Киев взбудоражил соцсети

20 февраля, 12:25
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Некоторое утверждают, что видели Джо Байдена возле АТБ (Фото:t.me/tykyiv)

Некоторое утверждают, что видели Джо Байдена возле АТБ (Фото:t.me/tykyiv)

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

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Из-за строжайшей секретности, столь неожиданный появление главы Белого дома перед жителями украинской столицы сразу же взбудоражил соцсети и спровоцировало волну мемов.

Видео дня

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Vladimir Popov/Facebook
Фото: Vladimir Popov/Facebook
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https://twitter.com/RealPezduza/status/1627616288074858499
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1627611098143723520

И хотя Байдена заметили пока лишь на Михайловской площади, пользователи начали постить фотожабы с американским лидером в самых неожиданных местах.

https://twitter.com/svitvik1/status/1627596522614321152
Vladimir Popov/Facebook
Фото: Vladimir Popov/Facebook
Vladimir Popov/Facebook
Фото: Vladimir Popov/Facebook
Катя Смешко/Facebook
Фото: Катя Смешко/Facebook
buch10_04/Twitter
Фото: buch10_04/Twitter
https://twitter.com/tanyaswiter/status/1627589304544264192
Катя Смешко/Facebook
Фото: Катя Смешко/Facebook

В свою очередь у россиян от известия о визите в Украину Байдена настолько «подгорело», что они начали требовать ударить по Киеву ракетами Кинжал.

Приезд Байдена стал первым визитом президента США в Украину за последние 15 лет.

Изначально его ожидали в Польше, однако в итоге американский лидер прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения важнейших вопросов по противодействию российской агрессии.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Киев Соцсети Джо Байден Визит визит Джо Байдена в Украину

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