«Любі українці, чекайте на гостинці». Реакция соцсетей на подписание ленд-лиза Джо Байденом

9 мая, 23:33
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Оригинал документа о ленд-лизе (Фото:Труха/Telegram)

Оригинал документа о ленд-лизе (Фото:Труха/Telegram)

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины. Ленд-лиз действовал во время Второй мировой войны и давал США возможность оперативно поставлять союзникам оружие и прочее. Украинцы искренне радуются новости, делают о ней мемы и шутят в Сети, а НВ собрало свежие посты.

За подписание законопроекта Байдена поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1523750102409818112
https://www.youtube.com/watch?v=e1hySkThzbw

Политолог Николай Давидюк попрощался с нашим "соседом".

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225367207500251

Как говорят? Ждите гостинцы от зайчика.

Видео дня
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/124422056903779

Искренне спасибо.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/124288076917177
https://twitter.com/sergijoleksandr/status/1523742755574272000?s=21&t=rPNDAivjzhkg6ITmDF-XfA

Поделились уникальным фото документа.

Труха/Telegram
Фото: Труха/Telegram

И еще одним.

Украинцы уже празднуют!

Твиттер ждал и дождался! Подписал!

https://twitter.com/onkazhaba/status/1523738489917173760?s=21&t=rPNDAivjzhkg6ITmDF-XfA
https://twitter.com/timid_raccoon/status/1523748302726254594

Послание для РФ достаточно четкое:

https://twitter.com/yvchw/status/1523748615864283138

Такое «можем повторите» нас устраивает.

https://twitter.com/rcuprums/status/1523748438873354240

Отметим, что политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, он действовал до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 г.). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

https://www.youtube.com/watch?v=f9vWf5_xwjc

28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   США Законопроект Джо Байден Украина

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