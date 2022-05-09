«Любі українці, чекайте на гостинці». Реакция соцсетей на подписание ленд-лиза Джо Байденом
Оригинал документа о ленд-лизе (Фото:Труха/Telegram)
Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины. Ленд-лиз действовал во время Второй мировой войны и давал США возможность оперативно поставлять союзникам оружие и прочее. Украинцы искренне радуются новости, делают о ней мемы и шутят в Сети, а НВ собрало свежие посты.
За подписание законопроекта Байдена поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.
Политолог Николай Давидюк попрощался с нашим "соседом".
Как говорят? Ждите гостинцы от зайчика.
Искренне спасибо.
Поделились уникальным фото документа.
И еще одним.
Украинцы уже празднуют!
Твиттер ждал и дождался! Подписал!
Послание для РФ достаточно четкое:
Такое «можем повторите» нас устраивает.
Отметим, что политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, он действовал до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 г.). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.
28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.
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