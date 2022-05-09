«Любі українці, чекайте на гостинці». Реакция соцсетей на подписание ленд-лиза Джо Байденом 9 мая, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Оригинал документа о ленд-лизе (Фото:Труха/Telegram)

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал закон о ленд-лизе для Украины. Ленд-лиз действовал во время Второй мировой войны и давал США возможность оперативно поставлять союзникам оружие и прочее. Украинцы искренне радуются новости, делают о ней мемы и шутят в Сети, а НВ собрало свежие посты.

За подписание законопроекта Байдена поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

Политолог Николай Давидюк попрощался с нашим "соседом".

Как говорят? Ждите гостинцы от зайчика.

Видео дня

Искренне спасибо.

Поделились уникальным фото документа.

Фото: Труха/Telegram

И еще одним.

Украинцы уже празднуют!

Твиттер ждал и дождался! Подписал!

Послание для РФ достаточно четкое:

Такое «можем повторите» нас устраивает.

Отметим, что политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года, он действовал до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 г.). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.



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