«Поезда». Как американская железнодорожная компания одним словом запустила флешмоб, к которому присоединились Зеленский и Байден

2 сентября, 17:24
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У Данилова отличный вариант (Фото:Скриншоты)

У Данилова отличный вариант (Фото:Скриншоты)

Американская железнодорожная компания Amtrak 1 сентября случайно запустила в Твиттере масштабный флешмоб, когда попыталась описать свою деятельность одним словом, а именно «поезда». Другие компании и бренды подхватили новую волну и

также лаконично описывали сферу своей работы. Флэшмоб дошел даже до президента США Джо Байдена. НВ собрал самые интересные посты.

Да, все буквально началось с одного слова — trains (поезда). Не совсем понятно, что имели в виду авторы — будь то спланированная пиар-акция или кто-то просто случайно твитнул это слово.

Видео дня

https://twitter.com/Amtrak/status/1565414263530950662

Так или иначе, твит настолько понравился пользователям, что через несколько часов он разошелся в соцсети на целую волну постов. Присоединились к флешмобу Windows, LEGO, McDonald`s и многие другие.

«Окна».

https://twitter.com/Windows/status/1565454418996240384

«Кирпички».

https://twitter.com/LEGO_Group/status/1565489731479257089

"Клоун".

https://twitter.com/McDonalds/status/1565449210731892738

«Знания».

https://twitter.com/Wikipedia/status/1565450357702103042

«Вселенная».

https://twitter.com/NASA/status/1565446043201839106

Кроме брендов и различных компаний, к твиттер-тренду вскоре присоединились политические и некоммерческие организации и даже официальная учетная запись Джо Байдена со словом «демократия».

https://twitter.com/POTUS/status/1565512354493857802

Украинские политики, СМИ и компании также подхватили флешмоб. Владимир Зеленский написал слово "свобода".

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1565735066214473732

Его же использовало медиа Радио Свобода.

https://twitter.com/radiosvoboda/status/1565695855109324801

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал "оружие".

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1565775441205641226

Секретарь СНБО Алексей Данилов решил оригинально вписаться во флешмоб.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1565709412110667776

Украинский волонтер Сергей Притула присоединился к тренду "единством".

https://twitter.com/serhiyprytula/status/1565740541421264898

Мобильный оператор Киевстар использовал "4G".

https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1565628440941920256

Напомним, что японцы оригинально поддержали Украину, запустив в ее День Независимости уникальный флешмоб – постили котлеты под специальным тегом. Почему именно это блюдо выставляли в соцсетях участники, рассказал японский дипломат и писатель Хирано Такаши.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Джо Байден Lego NASA Флешмоб McDonald's Windows

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