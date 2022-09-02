«Поезда». Как американская железнодорожная компания одним словом запустила флешмоб, к которому присоединились Зеленский и Байден 2 сентября, 17:24 У Данилова отличный вариант (Фото:Скриншоты)

Американская железнодорожная компания Amtrak 1 сентября случайно запустила в Твиттере масштабный флешмоб, когда попыталась описать свою деятельность одним словом, а именно «поезда». Другие компании и бренды подхватили новую волну и также лаконично описывали сферу своей работы. Флэшмоб дошел даже до президента США Джо Байдена. НВ собрал самые интересные посты.

Да, все буквально началось с одного слова — trains (поезда). Не совсем понятно, что имели в виду авторы — будь то спланированная пиар-акция или кто-то просто случайно твитнул это слово.

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Так или иначе, твит настолько понравился пользователям, что через несколько часов он разошелся в соцсети на целую волну постов. Присоединились к флешмобу Windows, LEGO, McDonald`s и многие другие.

«Окна».

«Кирпички».

"Клоун".

«Знания».

«Вселенная».

Кроме брендов и различных компаний, к твиттер-тренду вскоре присоединились политические и некоммерческие организации и даже официальная учетная запись Джо Байдена со словом «демократия».

Украинские политики, СМИ и компании также подхватили флешмоб. Владимир Зеленский написал слово "свобода".

Его же использовало медиа Радио Свобода.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал "оружие".

Секретарь СНБО Алексей Данилов решил оригинально вписаться во флешмоб.

Украинский волонтер Сергей Притула присоединился к тренду "единством".

Мобильный оператор Киевстар использовал "4G".

Напомним, что японцы оригинально поддержали Украину, запустив в ее День Независимости уникальный флешмоб – постили котлеты под специальным тегом. Почему именно это блюдо выставляли в соцсетях участники, рассказал японский дипломат и писатель Хирано Такаши.



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