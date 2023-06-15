«Они там ох*ели?». Закупка барабанов для бомбоубежищ Киева возмутила украинцев 15 июня, 11:49 Многие пользователи считают, что чиновники просто хотят украсть денег (Фото:Коллаж NV)

Новость о том, что управление образования Днепровского района Киева решило приобрести для бомбоубежищ около 300 барабанов на сумму более 800 тысяч гривен, не на шутку возмутила пользователей соцсетей.

Как объясняется на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro, музыкальные инструменты из натуральной кожи стоимостью от двух до четырех тысяч гривен за штуку необходимы для «психологической разгрузки» детей во время воздушных тревог.

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В свою очередь пользователи считают, что кто-то просто хочет украсть немножко денег.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Многие также отмечают, что о психологическом состоянии окружающих, которым, кроме воя сирены и взрывов, придется слушать еще и бой барабанов, никто не подумал.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Facebook

На ситуацию также отреагировал и мэр Киева Виталий Кличко, предположив, что барабаны закупаются все же для детских садов, а не для бомбоубежищ, что противоречит указанной в Prozorro информации.

«Деньги районные администрации решили потратить на закупку игрушек в детские сады. Город выделяет средства на поддержку дошкольных учебных заведений. Деньги районные администрации используют для покупки этих барабанов и сейчас это притянули еще в укрытия», — заявил глава города.