В Естественном центре Sweetbriar, что в Нью-Йорке, провели уникальную операцию по спасению бабочки монарха .

Об этом сообщило медиа BBC Украина. Ученые использовали крыло мертвой бабочки и приклеили к живой бабочке. «Верьте или нет, но это сработало», — пишут естествоиспытатели.

Метелик немного помахал крыльями и в конце концов полетел. Теперь он сможет продолжить свою миграцию вплоть до Мексики. Миграция монархов — одна из самых больших загадок природы, говорят в Природничому центре Sweetbriar Nature Center.

«Эти бабочки преодолевают тысячи километров к местам зимовки в Мексике и на западе США — туда, где они никогда не были, руководствуясь инстинктами, которые мы до сих пор не до конца понимаем», — цитирует медиа спасателей разноцветного.



