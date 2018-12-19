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"Бабла мало, нет мерседесов". Телеканал показал записи чиновника на совещании с Лукашенко

Сегодня, 12:51
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Цей матеріал також доступний українською

Репортаж уже удалили с YouTube

скрин из видео

Телеканал подставил чиновника и на весь мир показал его заметки с совещания у Лукашенко.

18 декабря белорусский телеканал ОНТ показал совещание президента Александра Лукашенко с чиновниками. На нем рассматривался вопрос развития летних видов спорта. 

Во время трансляции оператор показал крупным планом записи одного из чиновников. Кроме заметок по теме, он написал: "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...". 

Видео уже удалили с официального YouTube-канала ОНТ. Чьи записи попали в кадр тоже неизвестно. 

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