"Бабла мало, нет мерседесов". Телеканал показал записи чиновника на совещании с Лукашенко Сегодня, 12:51 235 Цей матеріал також доступний українською Репортаж уже удалили с YouTube скрин из видео

Телеканал подставил чиновника и на весь мир показал его заметки с совещания у Лукашенко.

18 декабря белорусский телеканал ОНТ показал совещание президента Александра Лукашенко с чиновниками. На нем рассматривался вопрос развития летних видов спорта.

Во время трансляции оператор показал крупным планом записи одного из чиновников. Кроме заметок по теме, он написал: "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...".

Видео уже удалили с официального YouTube-канала ОНТ. Чьи записи попали в кадр тоже неизвестно.