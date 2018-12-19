"Бабла мало, нет мерседесов". Телеканал показал записи чиновника на совещании с Лукашенко
Сегодня, 12:51
235
Телеканал подставил чиновника и на весь мир показал его заметки с совещания у Лукашенко.
18 декабря белорусский телеканал ОНТ показал совещание президента Александра Лукашенко с чиновниками. На нем рассматривался вопрос развития летних видов спорта.
Во время трансляции оператор показал крупным планом записи одного из чиновников. Кроме заметок по теме, он написал: "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...".
Видео уже удалили с официального YouTube-канала ОНТ. Чьи записи попали в кадр тоже неизвестно.