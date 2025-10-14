Мужчина прорыл подземный тоннель к ювелирному магазину и похитил 4 кг золота

14 октября, 10:19
Мужчина прокопал себе потайной вход в ювелирный магазин и обокрал его (Фото: warta banjar/YouTube/скриншот)

В Мьянме (Бирма) произошло необычное ограбление ювелирного магазина. Вор 9 дней прокапывал подземный тоннель, чтобы попасть внутрь.

Об этом 5 октября сообщило медиа Shin Chew Daily. По информации от полиции, днем злоумышленник работал на автомойке, а ночью копал подземный ход. Однако делал это только в те дни, в которые не было дождя.

https://youtu.be/JZsFnAS9bCQ?si=_L3uZNLW2IbQavSr

В общем ему удалось выкопать еще один ход в магазин и похитить оттуда четыре килограмма золотых украшений, которые на украинские гривны исчисляются в сотни миллионов. Часть из похищенного ему удалось продать и купить за те деньги новый телефон.

Мужчину разоблачили и арестовали.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Золото Ювелирный магазин Кража

