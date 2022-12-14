«Заблудившиеся» в Карабахе военные РФ становятся объектом издевательств со стороны азербайджанцев — видео 14 декабря, 11:13 Азербайджанцы не скрывают своего презрения к российским военным (Фото:Коллаж НВ)

Военный контингент РФ в Нагорном Карабахе все чаще становится объектом всяческих насмешек со стороны азербайджанцев.

Причиной этому являются попытки россиян блокировать движение в районе незаконной добычи полезных ископаемых армянской стороной.

Ранее военнослужащие РФ препятствовали работе СМИ в этом районе, однако в итоге получили отпор со стороны внутренних войск Азербайджана.

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На этот раз российские солдаты стали жертвами издевательств уже со стороны местных жителей, высмеивающих их беспомощность.

«А это (оккупационный символ Z — ред.) еще что такое? Ааа, заблудился? Понятно. Зе — заблудился. Ясно. Зе — запыхался», — затроллил военных РФ один из протестующих против их присутствия в Карабахе.

Спор между Азербайджаном и Арменией по поводу региона длится с 1991 года, а российские военные находятся там в качестве так называемых «миротворцев».

