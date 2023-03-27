«Не суйтесь, ибо облучим!». Главному пропагандисту Лукашенко померещилось, что у Беларуси есть «ядерное оружие» — видео

27 марта, 12:07
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Азаренок уверяет, что Беларусь якобы «ядерная держава» (Фото:NV)

Азаренок уверяет, что Беларусь якобы «ядерная держава» (Фото:NV)

Беларуский пропагандист Григорий Азаренок пытается скрыть свой страх перед неотвратимым крушением режима Александра Лукашенко за напускной самоуверенностью и банальной ложью.

Стремясь превзойти в неадекватности своих российских коллег, он решил запугать соседние европейские страны «ядерным ударом».

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При этом тот факт, что никаких возможностей для этого у войск Лукашенко нет, привыкшего к откровенному вранью Азаренка ничуть не смутил.

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«Беларусь — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием», — заявил один из самых ментально нестабильных пропагандистов так называемой «кремлевской школы».

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Вероятно, таким образом его воспаленное сознание трактовало сообщение о том, что РФ хочет разместить на территории фактически оккупированной ею Беларуси свое ядерное оружие.

«Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаенное! Не суйтесь, панове, ибо облучим!», — размечтался Азаренок на фоне все более четко вырисовывающихся перспектив предстать в итоге перед международным трибуналом по обвинению в преступлениях против человечности.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Польша Литва Ядерное оружие Российская агрессия Беларусь Ядерная угроза Российская пропаганда Война России против Украины

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