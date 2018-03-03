Австралийский пловец установил мировой рекорд для 100-летних спортсменов

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Он улучшил предыдущий рекорд на 35 секунд
Australian Dolphins Swim Team via Facebook

Он улучшил предыдущий рекорд на 35 секунд

Австралиец Джордж Коронс проплыл 50 метров за 56,12 секунд и стал самым быстрым 100-летним пловцом в мире. 

Коннорсу исполнится 100 лет в апреле 2018 года и по регламенту ему разрешено брать участие в подобных соревнованиях, сообщает издание BBC.

Он побил предыдущий рекорд, который был поставлен в 2014 году, на 35 секунд и вдохновлен своим результатом.

 

"Это был образцовый заплыв для меня, хорошо сбалансированный. Я был готов ударить финиш рукой со всей силы", - говорит спортсмен.

 

"В этом возрасте требуется много времени, чтобы подготовиться, ты быстрее устаешь. Но если делать все правильно, награда будет астрономической", - подытожил Коронс.

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