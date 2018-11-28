28 ноября 2018, среда

Австралийский пилот пролетел мимо аэропорта, потому что заснул

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Австралийский пилот пролетел мимо аэропорта, потому что заснул
скриншот сайта flightradar24

Австралийский пилот проспал посадку самолета и пролетел мимо аэропорта в открытый океан.

8 ноября девятиместный самолет Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air совершал грузовой рейс из города Девонпорт, Тасмания, на остров Кинг. Во время полета пилот пропустил посадку и пролетел на 46 километров дальше аэропорта. Пилот был единственным человеком на борту. 

 

Двухмоторный самолет Piper PA-31 Navajo

После возвращения самолет успешно приземлился. 

Как сообщает BBC, Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) провело расследование и определило, что пилот заснул.  

В тот день самолет сделал еще семь рейсов. 

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