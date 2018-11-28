Австралийский пилот пролетел мимо аэропорта, потому что заснул

Австралийский пилот проспал посадку самолета и пролетел мимо аэропорта в открытый океан.
8 ноября девятиместный самолет Piper PA-31 Navajo авиакомпании Vortex Air совершал грузовой рейс из города Девонпорт, Тасмания, на остров Кинг. Во время полета пилот пропустил посадку и пролетел на 46 километров дальше аэропорта. Пилот был единственным человеком на борту.
Двухмоторный самолет Piper PA-31 Navajo
После возвращения самолет успешно приземлился.
Как сообщает BBC, Австралийское бюро безопасности транспорта (ATSB) провело расследование и определило, что пилот заснул.
В тот день самолет сделал еще семь рейсов.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования