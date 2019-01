Австралийский фермер снял жаб, которые ехали верхом на удаве

Фермер Пол Мок из города Кунунура снял на видео, как несколько камышовых жаб сидели верхом на 3-метровом удаве.

Как пишет австралийское подразделение канала ABC, в ту ночь уровень воды в реке поднялся из-за сильного дождя и Полу пришлось проверить дамбу. Вода затопила норы жаб и они вылезли на поверхность в поисках возвышенности.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5