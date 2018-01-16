Австралийские полицейские устроили погоню за кенгуру - видео

Полицейские города Сидней, Австралия, устроили погоню на мосту Sydney Harbour Bridge за валлаби (млекопитающее семейства кенгуровых)

Животное быстро перемещалось по мосту и убегало от полицейских.

Aussie! Aussie! Aussie! Boing! Boing! Boing! Police in 'hop' pursuit on the Sydney Harbour Bridge this morning. #Straya ???????? pic.twitter.com/jg3487iSzH — NSW Police (@nswpolice) 15 января 2018 г.

Поймать его удалось только возле сиднейской консерватории. Валлаби доставили в зоопарк Таронга для временной передержки, после чего отпустят в дикую природу, пишет Mashable.

Валлаби - род семейства Кенгуровых, включающий в себя один ныне живущий вид - Болотный валлаби. Как правило они меньше чем кенгуру и живут в зарослях кустарников и лесах. Появление этого животного в городе - редкое явление.

Специалист зоопарка считает, что валлаби прибежал с поля для гольфа, которое расположено на севере Сиднея.