Австралийские полицейские устроили погоню за кенгуру - видео

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Поймать кенгуру удалось только возле сиднейской консерватории
NSW Police via Twitter

Поймать кенгуру удалось только возле сиднейской консерватории

Полицейские города Сидней, Австралия, устроили погоню на мосту Sydney Harbour Bridge за валлаби (млекопитающее семейства кенгуровых)

 Животное быстро перемещалось по мосту и убегало от полицейских. 

Поймать его удалось только возле сиднейской консерватории. Валлаби доставили в зоопарк Таронга для временной передержки, после чего отпустят в дикую природу, пишет Mashable

Валлаби - род семейства Кенгуровых, включающий в себя один ныне живущий вид - Болотный валлаби. Как правило они меньше чем кенгуру и живут в зарослях кустарников и лесах. Появление этого животного в городе - редкое явление. 

Специалист зоопарка считает, что валлаби прибежал с поля для гольфа, которое расположено на севере Сиднея. 

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