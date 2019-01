Австралийская полиция приехала предотвратить убийство. Оказалось, угрожали пауку

В среду, 2 января, на улице города Перт случайный прохожий услышал из соседнего дома крик "почему ты не умираешь?" и вызвал полицию. Он отметил, что не был знаком с жителями этого дома, но несколько раз видел их на прогулке. Также он слышал крик ребенка.

Когда полицейские приехали и вошли в дом, оказалось, что внутри пытались убить паука. Отец извинился перед полицейскими за то, что громко кричал и оправдывался тем, что очень боится пауков.

Стражи порядка опубликовали в Twitter отчет с записью этого инцидента.

A spider has sparked a full-blown response from multiple police units in Perth after horrified neighbours reported hearing a toddler screaming and a man shouting death threats. More: https://t.co/cm75gIVZsj #7News pic.twitter.com/VSg5atyems