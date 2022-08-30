Самолет потом успешно посадили. Французская авиакомпания уволила двух пилотов, устроивших драку в своей кабине во время полета 30 августа, 14:35 Фото иллюстративное (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Авиакомпания Air France отстранила от работы двух пилотов, которые устроили драку в кабине самолета прямо во время полета. Одному из членов экипажа пришлось взять управление на себя. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в июне, на рейсе Женева—Париж. Причина потасовки неизвестна. Командир и второй пилот поссорились во время полета и начали хватать друг друга за воротники рубашек. Один из них даже ударил другого. В драку вмешался бортпроводник, а одному из членов экипажа пришлось взять управление.

Видео дня

Журналисты пишут, что полет все равно продолжался, и самолет успешно приземлился, так что драка на рейс не повлияла. Но из-за подвержения пассажиров потенциальной опасности, авиакомпания пилотов уволила.

Напомним, что пресс-служба военно-воздушных сил Индии сообщила, что уволила с должностей трех офицеров, ответственных за случайный пуск крылатой ракеты по Пакистану. Обошлось без жертв, поэтому ядерным государствам удалось урегулировать конфликт спокойно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.