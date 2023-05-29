«Еда подгорела». Задымление в Шевченковском районе Киева произошло не из-за обстрела — Кличко 29 мая, 10:21 На фоне российских атак задымление на кухне серьезно всполошило местных жителей (Фото:ГСЧС)

Задымление, о котором в понедельник, 29 мая сообщали жители Шевченковского района Киева, произошло не в результате атаки российскихоккупантов.

Об этом рассказал у себя в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, причиной происшествия стал банальный случай кухне.

«В Шевченковском районе, как обнаружили медики и спасатели, произошло задымление в одной из квартир, не связанное с обстрелами и взрывами. Причина бытовая — сильно пригорела еда на плите. Такое тоже бывает», — объяснил мэр.

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Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В то же время данный конфуз произошел на фоне реальной массированной атаки на Киев с использованием дронов-камикадзе Shahed и крылатых ракет, во время которой украинской ПВО удалось сбить более 40 воздушных целей.

И хотя обломки одной из них пробили крышу жилого дома, к счастью, обошлось без пострадавших.