Россияне соврали о «безуспешной» атаке дронов ВСУ на Севастополь. Появилось видео поражения одной из целей

24 апреля, 11:26
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Что именно стало целью беспилотника, не известно (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Что именно стало целью беспилотника, не известно (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Несмотря на дежурные заявления российских властей о якобы «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников на временно оккупированный РФ Севастополь, появилось наглядное опровержение их лжи.

Очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражения одной из целей.

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По словам фейкового «губернатора» города Михаила Развожаева, «обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений».

Видео дня

В то же время, как видно на обнародованных кадрах, по крайней мере один из дронов-камикадзе поразил неизвестный пока объект.

https://twitter.com/Tendar/status/1650342922833756160

При этом, судя по геолокации, начиненный взрывчаткой беспилотник сумел пройти аж в Стрелецкую бухту.

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Инфографика: google.com/maps
neonhandrail/Twitter
Фото: neonhandrail/Twitter

Что именно было повреждено или уничтожено в результате атаки, на данное время не установлено.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе

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