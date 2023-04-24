Россияне соврали о «безуспешной» атаке дронов ВСУ на Севастополь. Появилось видео поражения одной из целей
Что именно стало целью беспилотника, не известно (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)
Несмотря на дежурные заявления российских властей о якобы «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников на временно оккупированный РФ Севастополь, появилось наглядное опровержение их лжи.
Очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражения одной из целей.
По словам фейкового «губернатора» города Михаила Развожаева, «обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений».
В то же время, как видно на обнародованных кадрах, по крайней мере один из дронов-камикадзе поразил неизвестный пока объект.
При этом, судя по геолокации, начиненный взрывчаткой беспилотник сумел пройти аж в Стрелецкую бухту.
Что именно было повреждено или уничтожено в результате атаки, на данное время не установлено.