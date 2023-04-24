Россияне соврали о «безуспешной» атаке дронов ВСУ на Севастополь. Появилось видео поражения одной из целей 24 апреля, 11:26 Что именно стало целью беспилотника, не известно (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Несмотря на дежурные заявления российских властей о якобы «безуспешной» атаке украинских надводных беспилотников на временно оккупированный РФ Севастополь, появилось наглядное опровержение их лжи.

Очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражения одной из целей.

Читайте также: Военный эксперт рассказал детали недавней атаки морских дронов на Севастополь

По словам фейкового «губернатора» города Михаила Развожаева, «обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений».

Видео дня

В то же время, как видно на обнародованных кадрах, по крайней мере один из дронов-камикадзе поразил неизвестный пока объект.

При этом, судя по геолокации, начиненный взрывчаткой беспилотник сумел пройти аж в Стрелецкую бухту.

First image location overlooking Striletska Bay (44.5950826, 33.4681739) pic.twitter.com/9sMbKJ4FFK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 24, 2023

Инфографика: google.com/maps

Фото: neonhandrail/Twitter

Что именно было повреждено или уничтожено в результате атаки, на данное время не установлено.