Все ближе. Симоньян заявила, что один из БПЛА, атаковавших Подмосковье, взорвался рядом с ее домом — фото
Один из дронов взорвался в Истринском районе, где живет Симоньян (Фото:pro_konev/Twitter)
Скандальная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что во время новой атаки беспилотников-камикадзе под Москвой один из БПЛА взорвался недалеко от ее дома.
Об этом она написала в понедельник, 21 августа, у себя в Telegram-канале.
По словам Симоньян, дрон взорвался в Истринском районе в результате «работы ПВО».
«Упал на соседней с нами улице», — написала пропагандистка, обнародовав фото с клубами дыма, поднимающимися за соседним домом, очевидно, «забыв», что ранее сама призывала ввести уголовную ответственность за подобные публикации.
Насколько правдивыми в данном случае являются утверждения особы, построившей свою карьеру на откровенном и бесстыжем вранье, достоверно не известно.
В то же время минобороны РФ также настаивает, что один из беспилотников был сбит именно в этом районе, а второй БПЛА «потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское».
Из-за дронов была временно приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово.
Напомним, что в ночь на 18 августа атаке беспилотников подверглась сама российская столица.
В частности, начиненные взрывчаткой БПЛА врезался в один из небоскребов комплекса Москва-Сити.