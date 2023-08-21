Все ближе. Симоньян заявила, что один из БПЛА, атаковавших Подмосковье, взорвался рядом с ее домом — фото

21 августа, 10:34
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Один из дронов взорвался в Истринском районе, где живет Симоньян (Фото:pro_konev/Twitter)

Один из дронов взорвался в Истринском районе, где живет Симоньян (Фото:pro_konev/Twitter)

Скандальная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что во время новой атаки беспилотников-камикадзе под Москвой один из БПЛА взорвался недалеко от ее дома.

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Об этом она написала в понедельник, 21 августа, у себя в Telegram-канале.

По словам Симоньян, дрон взорвался в Истринском районе в результате «работы ПВО».

«Упал на соседней с нами улице», — написала пропагандистка, обнародовав фото с клубами дыма, поднимающимися за соседним домом, очевидно, «забыв», что ранее сама призывала ввести уголовную ответственность за подобные публикации.

Видео дня

t.me/margaritasimonyan
Фото: t.me/margaritasimonyan
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Насколько правдивыми в данном случае являются утверждения особы, построившей свою карьеру на откровенном и бесстыжем вранье, достоверно не известно.

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В то же время минобороны РФ также настаивает, что один из беспилотников был сбит именно в этом районе, а второй БПЛА «потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское».

Из-за дронов была временно приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово.

Напомним, что в ночь на 18 августа атаке беспилотников подверглась сама российская столица.

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В частности, начиненные взрывчаткой БПЛА врезался в один из небоскребов комплекса Москва-Сити.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Подмосковье Российская пропаганда Маргарита Симоньян Война России против Украины дроны-камикадзе

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