Все ближе. Симоньян заявила, что один из БПЛА, атаковавших Подмосковье, взорвался рядом с ее домом — фото 21 августа, 10:34 Один из дронов взорвался в Истринском районе, где живет Симоньян (Фото:pro_konev/Twitter)

Скандальная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что во время новой атаки беспилотников-камикадзе под Москвой один из БПЛА взорвался недалеко от ее дома.

Об этом она написала в понедельник, 21 августа, у себя в Telegram-канале.

По словам Симоньян, дрон взорвался в Истринском районе в результате «работы ПВО».

«Упал на соседней с нами улице», — написала пропагандистка, обнародовав фото с клубами дыма, поднимающимися за соседним домом, очевидно, «забыв», что ранее сама призывала ввести уголовную ответственность за подобные публикации.

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Фото: t.me/margaritasimonyan

Фото: Скриншот/Twitter

Насколько правдивыми в данном случае являются утверждения особы, построившей свою карьеру на откровенном и бесстыжем вранье, достоверно не известно.

В то же время минобороны РФ также настаивает, что один из беспилотников был сбит именно в этом районе, а второй БПЛА «потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское».

Из-за дронов была временно приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово.

Напомним, что в ночь на 18 августа атаке беспилотников подверглась сама российская столица.

В частности, начиненные взрывчаткой БПЛА врезался в один из небоскребов комплекса Москва-Сити.