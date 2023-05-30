Совпадение? Атака дронов на Москву произошла после обращения Кличко к Залужному — видео 30 мая, 15:19 Кличко интересовался у Залужного, почему украинцы не «кошмарят» Москву (Фото:Скриншот видео grntmedia/Twitter)

На фоне ударов беспилотников по Москву 30 мая многие обратили внимание на то, что они были нанесены после обращения мэра Киева Виталия Кличко к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Речь идет о его реакции на произошедшую накануне массированную атаку российских оккупантов на украинскую столицу с применением ракет и дронов-камикадзе.

В частности, Кличко поинтересовался у Залужного, почему за почти полтора года с начала полномасштабного вторжения РФ Москва так и не подверглась ответным ударам.

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«Не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут „кошмарить“, почему жители Москвы, столицы России, отдыхают? Такие вещи можно было бы делать, чтобы каждый из них чувствовал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев уже почти полтора года», — заявил городской глава.

И вот, уже буквально на следующее утро москвичи, пусть и не в полной мере, но все же почувствовали на своей шкуре, что значит находиться под прицелом беспилотников-камикадзе.

Сам Кличко на это отреагировал публикацией у себя в соцсетях забавной карикатуры.



В то же время, связана ли каким-то образом атака на Москву с его обращением к Залужному, или же это простое совпадение, достоверно не известно.

Украинская сторона официально ответственность за удары по российской столице на себя пока не брала.