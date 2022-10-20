«Не стреляйте в дроны, вы же гражданские!». Шутки и посты поддержки от украинцев на фоне активных атак дронов Shahed-136

20 октября, 06:55
Поделиться:
Будем бить (Фото:Юлия Полищук)

Будем бить (Фото:Юлия Полищук)

Днем 19 октября по всей территории Украины кроме оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Украинские города атаковали ракетами и иранскими дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили в 16:03, что удалось сбить четыре из шести российских ракет и 10 беспилотников Shahed-136. Украинцы поддерживают друг друга и даже находят силы делать мемы. НВ собрал последние посты.

Министерство обороны Украины запостило фотографию киевского неба после обстрелов.

https://twitter.com/DefenceU/status/1582747094557020160

Журналистка Наталья Бушковская просит читателей держаться и напоминает мемом, что в дроны стрелять не надо, если вы гражданские!

Видео дня

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0WYm1u2r9Js8mriJgmkXsehjDgxghFcbo7LhUnd7FfCjgCCfP8LHGjG4Pmx3RotbPl

Музыкант Андрей Шалимов задал важный вопрос подписчикам.

https://twitter.com/FreelFreel/status/1582648750488825856

Комик Антон Тимошенко проиллюстрировал свои походы на работу в столице Украины.

https://twitter.com/_Tymoshenko/status/1582623131549634561

Иллюстратор Александр Грехов хочет верить, что всех догонит карма.

https://twitter.com/grekhov/status/1582113091193798656
https://twitter.com/grekhov/status/1577620023518035969

Музыкант Иван Марунич кратко описал работу Укрзализныци в военное время.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid03KFgPr7iJKBuLTHthxe61bdtNQdWcKVkRb7J8pMCWzvicZvTVNu9LfapgbmA5i6dl

У журналиста Азада Сафарова есть отличная идея.

https://www.facebook.com/azad.safarov/posts/pfbid02pZTkuJ6xpYZmzMe9mteUvxGx1ywzWQnB3h2RswG5rLWcuCFqoMsoDXTdZTyKSAo7l

Если бы дроны разрабатывали в России:

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02ufCkyMZkgnNF9nbHugVfVKr8XcvebaGWZF4RWh4Z3Fv95GmUoYpTGi7RhbRYovdsl

Будем бить.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid031Mtg72uKnn6xch3tnqGbWeyeavfDUpjq7K57Naqwo55rC3gUXCdKM7VSg76FgYNpl

И смех, и грех.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0QZoJjA49t2v86BLYPcsoxt2Qfjc8zg3HwbSNE1piG8kSfY1EfaXWsQaMmdNgpMsLl

Как менялись украинцы за 8 месяцев войны:

Ну и кратко о наших замечательных гражданах.

https://twitter.com/iMastah/status/1582712530564022272

Напомним, что НВ рассказал о последствиях новой российской атаки на Украину.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Беспилотник Реакция соцсетей Дроны Война России против Украины Shahed-136

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X