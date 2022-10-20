«Не стреляйте в дроны, вы же гражданские!». Шутки и посты поддержки от украинцев на фоне активных атак дронов Shahed-136
Будем бить (Фото:Юлия Полищук)
Днем 19 октября по всей территории Украины кроме оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Украинские города атаковали ракетами и иранскими дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили в 16:03, что удалось сбить четыре из шести российских ракет и 10 беспилотников Shahed-136. Украинцы поддерживают друг друга и даже находят силы делать мемы. НВ собрал последние посты.
Министерство обороны Украины запостило фотографию киевского неба после обстрелов.
Журналистка Наталья Бушковская просит читателей держаться и напоминает мемом, что в дроны стрелять не надо, если вы гражданские!
Музыкант Андрей Шалимов задал важный вопрос подписчикам.
Комик Антон Тимошенко проиллюстрировал свои походы на работу в столице Украины.
Иллюстратор Александр Грехов хочет верить, что всех догонит карма.
Музыкант Иван Марунич кратко описал работу Укрзализныци в военное время.
У журналиста Азада Сафарова есть отличная идея.
Если бы дроны разрабатывали в России:
Будем бить.
И смех, и грех.
Как менялись украинцы за 8 месяцев войны:
Ну и кратко о наших замечательных гражданах.
Напомним, что НВ рассказал о последствиях новой российской атаки на Украину.