«Не стреляйте в дроны, вы же гражданские!». Шутки и посты поддержки от украинцев на фоне активных атак дронов Shahed-136 20 октября, 06:55 Будем бить (Фото:Юлия Полищук)

Днем 19 октября по всей территории Украины кроме оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Украинские города атаковали ракетами и иранскими дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили в 16:03, что удалось сбить четыре из шести российских ракет и 10 беспилотников Shahed-136. Украинцы поддерживают друг друга и даже находят силы делать мемы. НВ собрал последние посты.

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