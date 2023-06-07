«Астролог» из Днепра, отрицавшая вину РФ в подрыве Каховской ГЭС, отделалась «извинениями» — видео 7 июня, 16:51 Свои извинения перед украинцами «гадалка» предсказать не смогла (Фото:Скриншот видео t.me/dnepr_operativ)

В соцсетях разгорелся скандал в связи с провокационными постами жительницы Днепра Елизаветы Кружновой, называющей себя «астропсихологом».

После подрыва российскими войсками Каховской гидроэлектростанции она начала распространить у себя в Instagram фейки кремлевской пропаганды о том, что заминировавшая дамбу РФ к данной катастрофе якобы не причастна.

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Более того, Кружнова также в откровенно издевательской манере намекала на то, что ответственность за это могут нести ВСУ, призывая ни в коем случае не верить независимым СМИ.

«Там что-то не то с Каховской ГЭС. Не то, что пишут… И это дело рук не русских. Просто контрнаступление надо же из-за погодных условий перенести», — утверждала она, транслируя свой эзотерический бред.

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/empress.academy

Впрочем, ни звезды, ни карты таро, ни способность «анализировать энергию людей», чтобы делать «точные мировые прогнозы» не помогли ей предсказать собственное будущее, в котором она будет извиняться на камеру перед украинским народом и ВСУ, обещая начать наконец-то «думать».

"Я, Елизавета Кружнова, сожалею, что своими сториз в социальной сети Instagram дискредитировала Вооруженные силы Украины. Своими неправильно высказанными мнениями создала угрозу информационной безопасности Украины. Обещаю, что в дальнейшем я буду думать, что публиковать в социальных сетях", — заявила «гадалка», призвав не повторять ее «ошибок».

В то же время многие пользователи оказались этим не удовлетворены, посчитав, что Кружнову следует привлечь к уголовное ответственности.

Официальных комментариев от СБУ по этому поводу пока не поступало.